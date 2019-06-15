Первый белорус в НХЛ посетил сожженную нацистами родную деревню Сейчас Мишуку 79 лет.

Экс-защитник «Детройта», «Чикаго», «Филадельфии» и «Миннесоты» Джон (Иван) Мишук побывал на месте своей родной деревни Налибоки в Белоруссии. В 1943 году деревня была уничтожена нацистскими войсками.

– Эту поездку спланировала моя дочь Кэтлин, за что я ей очень благодарен. Для меня было важно побывать в месте, где я родился. Мы сходили на кладбище и в костел. Я здесь всего пару часов, но мне очень комфортно. Я рад, что вернулся в Налибоки. Я пытаюсь почувствовать душу места. Наша семья потеряла тут свой дом, а деревню сожгли дотла, – приводит слова Мишука «Радио Свобода».

На счету Мишука 46 (7+39) очков в 237 матчах в НХЛ.