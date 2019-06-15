Здено Хара: Из-за перелома челюсти ел пищу маленькими кусочками

Защитник «Бостона» Здено Хара рассказал, как играл в финальной серии плей-офф со сломанной челюстью.
«Мы делали все возможное, чтобы подготовиться как следует, чтобы все получилось, – приводит слова 42-летнего словака официальный сайт НХЛ. – Приходилось придумывать разные способы, как проглотить еду, чтобы поддерживать силы в организме. Пищу разрезали на маленькие кусочки.
Я определенно сумел выйти на другой уровень. Я слышал, что такое случается, но не бывал в ситуациях, когда приходится идти на это».
Напомним, Хара получил перелом челюсти в результате попадания шайбы в четвертой игре с «Сент-Луисом». В этом матче он на площадку больше не выходил, но в следующих трех играл в защитной маске.
В ночь на четверг «Бостон» проиграл в решающем седьмом матче на своей площадке (1:4) и не смог завоевать Кубок Стэнли.
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