Здено Хара: Из-за перелома челюсти ел пищу маленькими кусочками Словак провел три матча финальной серии Кубка Стэнли с перелом челюсти.

Защитник «Бостона» Здено Хара рассказал, как играл в финальной серии плей-офф со сломанной челюстью.

«Мы делали все возможное, чтобы подготовиться как следует, чтобы все получилось, – приводит слова 42-летнего словака официальный сайт НХЛ. – Приходилось придумывать разные способы, как проглотить еду, чтобы поддерживать силы в организме. Пищу разрезали на маленькие кусочки.

Я определенно сумел выйти на другой уровень. Я слышал, что такое случается, но не бывал в ситуациях, когда приходится идти на это».

Напомним, Хара получил перелом челюсти в результате попадания шайбы в четвертой игре с «Сент-Луисом». В этом матче он на площадку больше не выходил, но в следующих трех играл в защитной маске.

В ночь на четверг «Бостон» проиграл в решающем седьмом матче на своей площадке (1:4) и не смог завоевать Кубок Стэнли.