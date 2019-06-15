Алексей Дементьев: Тарасенко играл с травмой, начиная со второго матча финала

Агент Алексей Дементьев рассказал о том, что форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провел финал Кубка Стэнли с «Бостоном» с травмой плеча.
– Тарасенко играл с травмой, начиная со второго матча финала, – сказал Дементьев в интервью «Матч ТВ». – Выходил на обезболивающих. Слушайте, там у всех хватало болячек.
– Можно было остаться в запасе?
– Вопрос ставился. Но Владимир такой вариант сразу отверг… Постепенно отказался от медикаментов, чтобы лучше чувствовать игру. Хотя было больно.
Напомним, Тарасенко забросил 11 шайб в плей-офф и стал третьим снайпером розыгрыша.
В ночь на четверг «Сент-Луис» победил в гостях «Бостон» (4:1) в решающем седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли и впервые в истории стал обладателем трофея.
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