Алексей Дементьев: Тарасенко играл с травмой, начиная со второго матча финала «Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

Агент Алексей Дементьев рассказал о том, что форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провел финал Кубка Стэнли с «Бостоном» с травмой плеча.

– Тарасенко играл с травмой, начиная со второго матча финала, – сказал Дементьев в интервью «Матч ТВ». – Выходил на обезболивающих. Слушайте, там у всех хватало болячек.

– Можно было остаться в запасе?

– Вопрос ставился. Но Владимир такой вариант сразу отверг… Постепенно отказался от медикаментов, чтобы лучше чувствовать игру. Хотя было больно.

Напомним, Тарасенко забросил 11 шайб в плей-офф и стал третьим снайпером розыгрыша.

В ночь на четверг «Сент-Луис» победил в гостях «Бостон» (4:1) в решающем седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли и впервые в истории стал обладателем трофея.