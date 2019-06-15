Макдэвид должен успеть восстановиться к началу тренировочного лагеря

Форвард «Эдмтонтона» Коннор Макдэвид будет готов к началу тренировочного лагеря.
6 апреля в заключительной игре регулярного чемпионата 22-летний канадец потянул связки левого колена.
«Я рассчитываю увидеть его на льду в лагере, – заявил генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд. – Он плотно работает с нашими врачами и докторами в Торонто, чтобы лечение прошло наилучшим образом».
Напомним, в 78 матчах прошлого сезона Макдэвид набрал 116 (41+75) очков и занял второе место в списке лучших бомбардиров сезона, пропустив вперед только Никиту Кучерова из «Тампы-Бэй».
Добавим, что тренировочный лагерь команд НХЛ открывается в середине сентября.
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