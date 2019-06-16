Источник: «Торонто» согласился обменять Зайцева Хоккеисту надоело в Онтарио.

«Торонто» согласился обменять российского защитника Никиту Зайцева, сообщил известный журналист Эллиотт Фридман в своей колонке на Sportsnet.

В конце мая хоккеист попросил клуб сделать его свободным для обмена. Теперь канадцы ищут устраивающего их игрока обороны, но готовы рассмотреть и другие варианты. Соглашение 27-летнего россиянина с «листьями» рассчитано до лета 2024 года. Его зарплата составляет около 4,5 миллионов долларов в год.

В минувшем сезоне НХЛ Зайцев провел 81 игру в регулярке, набрав 14 (3+11) очков, и семь матчей в плей-офф без результативных действий.