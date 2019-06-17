«Автомобилист» сыграет летом на турнирах в Нур-Султане и Риге - Советский спорт
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17 июня 2019 13:40ХоккейЛипкин Антон

«Автомобилист» сыграет летом на турнирах в Нур-Султане и Риге

Команда выйдет из отпуска 12 июля.

«Автомобилист» на официальном сайте клуба сообщил о планах на предсезонную подготовку.

Команда выйдет из отпуска 12 июля и после трех дней медосмотра начнет тренировки в Екатеринбурге.

С 18 июля по 1 августа лучшая команда Восточной конференции в регулярном чемпионате прошлого сезона проведет сборы в Чехии.

В августе «Автомобилист» сыграет на двух турнирах: Кубке президента республики Казахстан в Нур-Султане (7-11 августа) и Кубке Латвийской железной дороге в Риге (20-24 августа).

Завершится подготовка к сезону у команды контрольным матчем с «Салаватом Юлаевом», который запланирован на 27 августа.

Напомним, регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября.

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