«Автомобилист» сыграет летом на турнирах в Нур-Султане и Риге

«Автомобилист» на официальном сайте клуба сообщил о планах на предсезонную подготовку.
Команда выйдет из отпуска 12 июля и после трех дней медосмотра начнет тренировки в Екатеринбурге.
С 18 июля по 1 августа лучшая команда Восточной конференции в регулярном чемпионате прошлого сезона проведет сборы в Чехии.
В августе «Автомобилист» сыграет на двух турнирах: Кубке президента республики Казахстан в Нур-Султане (7-11 августа) и Кубке Латвийской железной дороге в Риге (20-24 августа).
Завершится подготовка к сезону у команды контрольным матчем с «Салаватом Юлаевом», который запланирован на 27 августа.
Напомним, регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября.
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