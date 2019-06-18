«Виннипег» обменял Трубу в «Рейнджерс» - Советский спорт
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18 июня 2019 07:16ХоккейСпирин Дмитрий

«Виннипег» обменял Трубу в «Рейнджерс»

«Виннипег» и «Нью-Йорк Рейнджерс» обменялись защитниками.

В «Рейнджерс» перешел 25-летний американец Джейкоб Труба. В прошедшем сезоне он набрал 50 очков (8+42).

А в обратном направлении проследовал 23-летний Нил Пионк. На его счету 26 очков (6+20) в прошлом регулярном чемпионате.

Кроме того, «Джетс» получили от «Рейнджерс» право выбора в первом раунде предстоящего драфта (20-й номер).

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