«Виннипег» обменял Трубу в «Рейнджерс»

В «Рейнджерс» перешел 25-летний американец Джейкоб Труба. В прошедшем сезоне он набрал 50 очков (8+42).
А в обратном направлении проследовал 23-летний Нил Пионк. На его счету 26 очков (6+20) в прошлом регулярном чемпионате.
Кроме того, «Джетс» получили от «Рейнджерс» право выбора в первом раунде предстоящего драфта (20-й номер).
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