Херсли покинет СКА, но продолжит выступать в КХЛ

«Херсли не подпишет новый контракт со СКА и продолжит карьеру в другом клубе КХЛ. В каком именно - объявим в ближайшее время», - цитирует Чистякова ТАСС.
32-летний защитник перешел в СКА по ходу сезона-2016/17 и стал обладателем Кубка Гагарина. До этого Херсли выступал в ярославском «Локомотиве» и новосибирской «Сибири».
В минувшем сезоне Херсли провел 36 матчей в регулярном чемпионате и набрал 33 (14+19) очка. В плей-офф швед сделал три передачи в 12 играх.
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