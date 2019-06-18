Херсли покинул СКА по истечении контракта Об уходе шведского защитника сообщила пресс-служба петербургской команды.

Патрик Херсли покинул СКА по истечении контракта. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга шведский защитник становился чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина.

Ранее агент хоккеиста сообщил, что Херсли продолжит карьеру в КХЛ.

32-летний защитник перешел в СКА по ходу сезона-2016/17 и стал обладателем Кубка Гагарина. До этого Херсли выступал в ярославском «Локомотиве» и новосибирской «Сибири».

В минувшем сезоне Херсли провел 36 матчей в регулярном чемпионате и набрал 33 (14+19) очка. В плей-офф швед сделал три передачи в 12 играх.