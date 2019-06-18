СМИ: Херсли станет игроком московского «Спартака»

Шведский защитник Патрик Херсли пополнит ряды московского «Спартака». Об этом сообщает «Чемпионат».
Отметим, что главным тренером столичного клуба является бывший наставник СКА Олег Знарок.
В минувшем сезоне игрок провел в регулярном чемпионате 36 матчей и набрал 33 (14+19) очка при показателе полезности «+15».
В плей-офф он отыграл 12 матчей и отдал три голевых паса при показателе полезности «-5».
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