«Шеффилд» интересуется Лемтюговым

Российский форвард Николай Лемтюгов может перейти в «Шеффилд», утверждает British Ice Hockey. В переходе хоккеиста заинтересован главный тренер клуба Аарон Фокс, который пересекался с Лемтюговым в «Медвешчаке».
Отмечается, что у 33-летнего нападающего есть предложения из КХЛ, но он сам настроен на переход в «Шеффилд».
Остаток прошлого сезона Лемтюгов провел в корейском «Аньянг Халле». На его счету 11 (5+6) очков в 15 матчах Азиатской лиги.
Добавим, что в сезоне-2017/18 в английской лиге играли шесть россиян.
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