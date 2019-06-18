«Шеффилд» интересуется Лемтюговым - Советский спорт
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18 июня 2019 21:08ХоккейКоноплев Александр

«Шеффилд» интересуется Лемтюговым

Лемтюгов продолжает путешествовать по миру.

Российский форвард Николай Лемтюгов может перейти в «Шеффилд», утверждает British Ice Hockey. В переходе хоккеиста заинтересован главный тренер клуба Аарон Фокс, который пересекался с Лемтюговым в «Медвешчаке».

Отмечается, что у 33-летнего нападающего есть предложения из КХЛ, но он сам настроен на переход в «Шеффилд».

Остаток прошлого сезона Лемтюгов провел в корейском «Аньянг Халле». На его счету 11 (5+6) очков в 15 матчах Азиатской лиги.

Добавим, что в сезоне-2017/18 в английской лиге играли шесть россиян.

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