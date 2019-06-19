Хэйс подпишет семилетний контракт с «Филадельфией» на 50 миллионов долларов - Советский спорт
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19 июня 2019 09:28ХоккейЛипкин Антон

Хэйс подпишет семилетний контракт с «Филадельфией» на 50 миллионов долларов

«Летчики» выменяли права на американца у «Виннипега».

Форвард Кевин Хэйс подпишет контракт с «Филадельфией», которая с 4 июня владеет правами на игрока.

По информации Sportsnet.ca, соглашение 27-летнего американца будет рассчитано на семь лет, за которые он заработает 50 миллионов долларов. Таким образом, его средняя зарплата составит 7,14 миллиона.

Напомним, «Филадельфия» получила права на Хэйса в результате обмена с «Виннипегом», где он завершал минувший сезон.

С 2014 по 2019 годы нападающий выступал за «Рейнджерс», а 25 февраля был обменян в «Виннипег».

Всего за пять сезонов в лиге на его счету 229 (92+137) очков в 381 игре при показателе полезности «+28» и 100 минутах штрафа.

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