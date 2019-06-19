«Сент-Луис» сделал квалификационное предложение Барбашеву

«Сент-Луис» сделал квалификационное предложение форварду Ивану Барбашеву, сообщает официальный сайт лиги.
Срок действия нынешнего контракта 23-летнего российского нападающего с «музыкантами» завершается 30 июня, после чего он может стать ограниченно свободным агентом.
«Сент-Луис» выбрал Барбашева во втором раунде драфта 2014 года под общим 33-м номером. Через год он дебютировал в фарм-клубе «Чикаго Вулвс», а еще через сезон – в НХЛ.
Завершившийся сезон стал первым, который Барбашев полностью провел в «Сент-Луисе». В регулярном чемпионате на его счету 26 (14+12) очков в 80 матчах при показателе полезности «–4» и 17 минутах штрафа. В плей-офф форвард сыграл в 25 матчах, набрал 6 (3+3) очков и помог клубу впервые в истории завоевать Кубок Стэнли.
Всего в 163 матчах в НХЛ у Барбашева 51 (26+25) очко при показателе полезности «0» и 23 минутах штрафа.
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