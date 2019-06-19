Генменеджер «Динамо»: Мы рассчитываем на Шипачева, в следующем сезоне он у нас - Советский спорт
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19 июня 2019 15:01ХоккейГичунцев Артур

Генменеджер «Динамо»: Мы рассчитываем на Шипачева, в следующем сезоне он у нас

Ранее он выступал за питерский СКА.

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов исключил вариант, при котором клуб этим летом покинет российский форвард Вадим Шипачев.

«Ситуация с Шипачевым простая. Данный хоккеист имеет с нашим клубом действующий контракт. Все, что касается разговоров о его предположительном обмене, на сегодняшний день не рассматривается. Мы рассчитываем на Вадима. В следующем сезоне он у нас», – заявил Меркулов «Чемпионату».

В минувшем сезоне нападающий отыграл 72 матча и набрал 76 (21+55) очков, установив рекорд по результативности в истории бело-голубых.

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