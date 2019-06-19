Крикунов продолжит работу в качестве главного тренера «Динамо»

Российский специалист Владимир Крикунов остался главный тренером московского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.
Отмечается, что помогать ему будут Юрий Бабенко, Владимир Воробьев и Андрей Скопинцев. Тренером вратарей назначен Виталий Еремеев, а отвечать за физподготовку будут Иван Скобрев и Филипп Арзамазов. Тренером-реабилитологом стала Евгения Храмова.
В минувшем сезоне команда дошла до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступила московскому ЦСКА (1-4 в серии).
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