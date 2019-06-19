Джон Купер: Если из этого сезона что-то и стоит запомнить, то это игру Василевского и Кучерова

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер высказался о роли вратаря Андрея Василевского и форварда Никиты Кучерова в завоевании командой «Президент Трофи» за победу в регулярном чемпионате.
«Заслуга Василевского была в этом просто огромна, – приводит слова Купера официальный сайт лиги. – Также в лиге не было никого лучше Кучерова. И они заслуживают того, чтобы здесь находиться. Если что-то из этого сезона и стоит запомнить, так это их игру».
Напомним, 24-летний Василевский стал лучшим в регулярном чемпионате по победам среди голкиперов (39). Он входит в число номинантов на «Везина Трофи».
26-летний Кучеров побил российский рекорд результативности, набрав 128 (41+87) очков. Он стал обладателем «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир сезона и претендует на «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».
«Тампа-Бэй» стала победителем регулярного чемпионата, однако в плей-офф проиграла «Коламбусу» в первом раунде (0-4).
Добавим, что вручение индивидуальных наград НХЛ состоится в ночь на четверг.
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