Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада «Сент-Луиса» (видео) - Советский спорт
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19 июня 2019 19:22ХоккейСпирин Дмитрий

Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада «Сент-Луиса» (видео)

Российский форвард Иван Барбашев упал с машины во время чемпионского парада «Сент-Луиса».

23-летнему хоккеисту помог подняться на ноги охранник.

Напомним, в финальной серии плей-офф НХЛ «Сент-Луис» обыграл «Бостон» со счетом 4-3 и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

Чемпионский парад в городе состоялся 15 июня.

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