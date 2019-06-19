Хэйс подписал контракт с «Филадельфией» 27-летний американский центрфорвард Кевин Хэйс подписал контракт на 7 лет с «Филадельфией».

Годовая зарплата игрока в Пенсильвании составит 7,14 долларов.

Напомним, «Филадельфия» получила права на Хэйса в результате обмена с «Виннипегом», где он завершал минувший сезон.

С 2014 по 2019 годы нападающий выступал за «Рейнджерс», а 25 февраля был обменян в «Виннипег».

Всего за пять сезонов в лиге на его счету 229 (92+137) очков в 381 игре при показателе полезности «+28» и 100 минутах штрафа.