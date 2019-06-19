Хэйс подписал контракт с «Филадельфией»

Годовая зарплата игрока в Пенсильвании составит 7,14 долларов.
Напомним, «Филадельфия» получила права на Хэйса в результате обмена с «Виннипегом», где он завершал минувший сезон.
С 2014 по 2019 годы нападающий выступал за «Рейнджерс», а 25 февраля был обменян в «Виннипег».
Всего за пять сезонов в лиге на его счету 229 (92+137) очков в 381 игре при показателе полезности «+28» и 100 минутах штрафа.
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