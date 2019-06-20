Кучеров стал обладателем «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» - Советский спорт
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20 июня 2019 06:37ХоккейЛипкин Антон

Кучеров стал обладателем «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд»

Форвард «Тампы-Бэй» завоевал два главных индивидуальных приза НХЛ.

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров признан самым ценным игроком лиги в завершившемся сезоне и стал обладателем «Харт Трофи». Эта награда вручается по итогам голосования журналистов.

Также 26-летний российский нападающий завоевал «Тед Линдсей Эворд», приз лучшему игроку сезона по голосованию самих хоккеистов.

Напомним, ранее Кучеров выиграл «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир сезона. В 82 матчах регулярного чемпионата он набрал 128 (41+87) очков и обновил российский рекорд результативности, который держался с 1993 года.

Напомним, церемония вручения индивидуальных призов состоялась в ночь на четверг в Лас-Вегасе.

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