Кучеров стал обладателем «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд»

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров признан самым ценным игроком лиги в завершившемся сезоне и стал обладателем «Харт Трофи». Эта награда вручается по итогам голосования журналистов.

Также 26-летний российский нападающий завоевал «Тед Линдсей Эворд», приз лучшему игроку сезона по голосованию самих хоккеистов.

Напомним, ранее Кучеров выиграл «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир сезона. В 82 матчах регулярного чемпионата он набрал 128 (41+87) очков и обновил российский рекорд результативности, который держался с 1993 года.

Напомним, церемония вручения индивидуальных призов состоялась в ночь на четверг в Лас-Вегасе.

Yeah, @86Kucherov CLEANED UP at the #NHLAwards. pic.twitter.com/JrYPZTGVeE