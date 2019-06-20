Василевский завоевал «Везина Трофи» Голкипер «Тампы-Бэй» признан лучшим вратарем сезона.

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский стал обладателем «Везина Трофи», приза лучшему вратарю сезона.

В голосовании генеральных менеджеров клубов 24-летний российский вратарь обошел Робина Ленера из «Айлендерс» и Бена Бишопа из «Далласа».

В завершившемся сезоне Василевский стал лучшим среди вратарей по победам в регулярном чемпионате (39). В 53 матчах он отразил 92,5 процента бросков, пропуская в среднем за игру 2,4 гола.

«Моя главная цель – Кубок Стэнли, – сказал Василевский. – Но, конечно, «Везина» – это тоже хорошо».

Ранее среди российских голкиперов «Везина Трофи» выигрывал только Сергей Бобровский (2013, 2017).

Напомним, церемония вручения индивидуальных призов состоялась в ночь на четверг в Лас-Вегасе.