О’Райлли стал обладателем «Селке Трофи» Форвард «Сент-Луиса» стал лучшим нападающим оборонительного плана.

Форвард «Сент-Луиса» Райан О’Райлли выиграл «Селке Трофи», приз лучшему нападающему оборонительного плана по итогам голосования членов Ассоциации журналистов.

В завершившемся сезоне 28-летний канадец набрал 77 (28+49) очков в 82 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+22» и 12 минутах штрафа. В плей-офф на его счету 23 (8+15) очка в 26 матчах при показателе полезности «+2» и четырех минутах штрафа.

Напомним, что по итогам плей-офф О’Райлли был признан самым ценным его игроком и завоевал «Конн Смайт Трофи».

«Сент-Луис» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли.