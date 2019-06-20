Джон Купер: Овечкин – зверюга, он благословлен мастерством, драйвом и решительностью

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер на церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ высказался о форварде «Вашингтоне» Александре Овечкине.
«Он зверюга, – приводит слова Купера официальный сайт лиги. – Я вообще люблю Ови. Он полон жизни. Этот парень благословлен мастерством, драйвом и решительностью.
Он был в лиге так долго, и в прошлом году выиграл, наконец, Кубок. И это стало лишним подтверждением его величия».
Напомним, в завершившемся сезоне 33-летний Овечкин набрал 89 (51+38) очков в 81 матче регулярного чемпионата.
Капитан «столичных» в восьмой раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер сезона. Кроме того, лига включила Овечкина в первую символическую сборную.
Накануне в Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных призов НХЛ.
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