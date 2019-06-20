Джон Купер: Овечкин – зверюга, он благословлен мастерством, драйвом и решительностью Капитан «столичных» в восьмой раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер сезона.

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер на церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ высказался о форварде «Вашингтоне» Александре Овечкине.

«Он зверюга, – приводит слова Купера официальный сайт лиги. – Я вообще люблю Ови. Он полон жизни. Этот парень благословлен мастерством, драйвом и решительностью.

Он был в лиге так долго, и в прошлом году выиграл, наконец, Кубок. И это стало лишним подтверждением его величия».

Напомним, в завершившемся сезоне 33-летний Овечкин набрал 89 (51+38) очков в 81 матче регулярного чемпионата.

Капитан «столичных» в восьмой раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер сезона. Кроме того, лига включила Овечкина в первую символическую сборную.

Накануне в Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных призов НХЛ.