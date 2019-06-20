Джон Купер: Овечкин – зверюга, он благословлен мастерством, драйвом и решительностью - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 июня 2019 11:57ХоккейЛипкин Антон

Джон Купер: Овечкин – зверюга, он благословлен мастерством, драйвом и решительностью

Капитан «столичных» в восьмой раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер сезона.

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер на церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ высказался о форварде «Вашингтоне» Александре Овечкине.

«Он зверюга, – приводит слова Купера официальный сайт лиги. – Я вообще люблю Ови. Он полон жизни. Этот парень благословлен мастерством, драйвом и решительностью.

Он был в лиге так долго, и в прошлом году выиграл, наконец, Кубок. И это стало лишним подтверждением его величия».

Напомним, в завершившемся сезоне 33-летний Овечкин набрал 89 (51+38) очков в 81 матче регулярного чемпионата.

Капитан «столичных» в восьмой раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер сезона. Кроме того, лига включила Овечкина в первую символическую сборную.

Накануне в Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных призов НХЛ.

25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
19/06 20:30Футбол
Настоящий капитан или похороны? Кто сегодня покинул «Спартак»Душевная колонка нашего автора посвящена не только Денису Глушакову, но и Дмитрию Комбарову. «Спартак» расстался с ними оптом.
19/06 10:21Хоккей
Перегонит ли Мозякин Гретцки? На что способны аксакалы КХЛЗнаменитый словацкий защитник Здено Хара, игравший в финале Кубка Стэнли со сломанной челюстью, не намерен завершать карьеру.
14/06 14:33Бокс
Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.
06/06 07:00Теннис
Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».
18/06 07:11Хоккей
Письма, скандалы, ни одной победы над призерами. Всё о последней победе ЦСКА в чемпионате СССРЧемпионат СССР-1988/89 подвел черту гегемонии ЦСКА, которая растянулась на 13 лет. Почему-то ту команду Виктора Тихонова считают едва ли не сильнейшей за все годы его работы. На самом же деле это отнюдь не так. К тому времени красно-синий корабль изрядно накренился, и лишь нестабильность соперников не позволила ему затонуть.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
20/06 12:30Футбол
Алексей Сафонов: ЦСКА решил главную задачу, а Семин пошутилИзвестный футбольный агент прокомментировал последние трансферные новости, связанные с клубами РПЛ-2019/20.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
19/06 17:23Футбол
Страсти в детском футболе: как помочь частной школе и сохранить государственный интересВ начале этой недели бурную реакцию общественности вызвало интервью Леонида Слуцкого, рассказавшего о том, как обстоит ситуация в Волгограде с его детской футбольной школой.
19/06 14:08Футбол
Евгений Кафельников: Глушаков покинул «Спартак»? Абонемент я все равно не куплюЭкс-первая ракетка мира и большой поклонник красно-белых прокомментировал расторжение столичным клубом контракта с Денисом Глушаковым.
16/06 19:18Теннис
Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
20/06 08:00Хоккей
Всё в наших руках: у Кучерова – «Харт Трофи», у Василевского – «Везина»Российские игроки «Тампы-Бэй» Андрей Василевский и Никита Кучеров забрали самые престижные индивидуальные награды в НХЛ.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
15/06 11:00Хоккей
Настоящий индеец! Кто привел «Сент-Луис» к победе (это сказка!)А самое удивительное то, что тренер встал у руля команды, когда она была на последнем месте в НХЛ.
17/06 12:30Хоккей
«Локомотив» подписал контракт со Свитовым. Это правильно, он очень нужен ЯрославлюСвитов будет заниматься воспитанием молодежи.
07/06 18:11Теннис
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.
Новости
12:48 Футбол «Спартак» и «Сочи» начнут играть в 11 утра
12:44 Хоккей Андрей Василевский: «Везина Трофи» не только моя, она принадлежит всей «Тампе-Бэй»
12:37 Футбол Сержиу Консейсау: Я попросил президента «Порту» приобрести Зе Луиша
12:26 Легкая атлетика WADA передало AIU более 100 000 файлов из московской лаборатории
12:25 Футбол Соснин перенес операцию на сухожилии длинной приводящей мышцы
12:25 Футбол Алексей Сафонов: Не представляю, что бы делал Гончаренко, если бы Влашич ушел
12:18 Футбол Алексей Сафонов: Уровень игры Глушакова позволяет выступать в любом клубе РПЛ
12:17 Хоккей Никита Кучеров: Заслужить признание игроков лиги точно значит многое
12:10 Футбол Роберт Левандовски: Игроки «Баварии» с нетерпением ждут подписания Сане
12:04 Хоккей Барри Троц: В возрасте Овечкина надо забивать по 30-40 голов, а у него по-прежнему 50
12:02 Хоккей Грабовский завершил карьеру игрока (видео)
11:57 Хоккей Джон Купер: Овечкин – зверюга, он благословлен мастерством, драйвом и решительностью
11:49 Футбол Лионель Скалони: Аргентине повезло, что мы еще боремся за выход из группы
11:47 Футбол Сергей Кривохарченко: В «Спартаке» могли заниматься планированием сезона уже в мае – разве это плохо
11:41 Футбол Бывший врач сборной России: У нас на уровне команд пить пиво не принято
11:31 Футбол Спортивный директор «Тамбова: Понимаю, что для РПЛ наш бюджет очень-очень маленький
11:30 ММА Сехудо пропустит 4-5 месяцев после операции
11:14 Легкая атлетика Дисквалифицированная кенийская бегунья оказалась мужчиной (фото)
11:07 Футбол Лионель Месси: Будет безумием, если Аргентина не выйдет из группы
10:58 Футбол Леонид Федун: Условие агента Ломовицкого было: либо платите миллион, либо Саша уходит в «Локомотив»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика