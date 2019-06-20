Барри Троц: В возрасте Овечкина надо забивать по 30-40 голов, а у него по-прежнему 50

Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц высказался о форварде «Вашингтона» Александре Овечкине.
«Знаете, мне действительно повезло работать с одним из лучших атлетов всех времен, – приводит слова Троца официальный сайт лиги. – В его возрасте надо забивать по 30-40 голов, потому что это естественный ход вещей и функционирования организма. Но он по-прежнему забивает 50».
Напомним, Троц тренировал Овечкина в «Вашингтоне» с 2014 по 2018 годы. В сезоне-2017/2018 они вместе с командой выиграли Кубка Стэнли.
Летом прошлого года Троц возглавил «Айлендерс» и по итогам минувшего сезона был признан лучшим тренером, став обладателем «Джек Адамс Эворд».
Овечкин в восьмой раз завоевал «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер сезона, забросив 51 шайбу в 81 матче. Кроме того, лига включила его в символическую сборную.
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