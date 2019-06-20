Владислав Третьяк: Бобровский резче Василевского, но Андрей выбирает более правильную позицию - Советский спорт
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20 июня 2019 14:19ХоккейЛипкин Антон

Владислав Третьяк: Бобровский резче Василевского, но Андрей выбирает более правильную позицию

Василевский стал вторым после Бобровского российским вратарем, завоевавшим «Везина Трофи».

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сравнил Андрея Василевского из «Тампы-Бэй» с Сергеем Бобровским из «Коламбуса».

В ночь на четверг 24-летний Василевский стал вторым российским голкипером, который выиграл «Везина Трофи», приз лучшему вратарю сезона. Ранее это дважды удавалось Бобровскому (2013, 2017).

«Василевский чуть габаритнее, чем Бобровский, – приводит ТАСС слова Третьяка, – поэтому техникой они друг от друга отличаются – Бобровский резче, чем Андрей, но Василевский выбирает более правильную позицию, хорошо разгадывает комбинации».

Напомним, Василевский занял первое место по победам в регулярном чемпионате (39). В 53 матчах он отразил 92,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,4 гола за игру.

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