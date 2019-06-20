Гомоляко назначен генеральным директором ХК «Сочи»

Об этом сообщает официальный сайт клуба.
После ухода из тренерского штаба «Магнитки» Гомоляко являлся начальником команды (до 2014 г.).
Последующие два года Гомоляко был вице-президентом по хоккейной деятельности «Трактора», а в сезоне-2018/19 работал заместителем главы скаутской службы сборных команд России и менеджером по селекции и развитию молодых игроков СКА.
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Страсти в детском футболе: как помочь частной школе и сохранить государственный интересВ начале этой недели бурную реакцию общественности вызвало интервью Леонида Слуцкого, рассказавшего о том, как обстоит ситуация в Волгограде с его детской футбольной школой. Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки. Всё в наших руках: у Кучерова – «Харт Трофи», у Василевского – «Везина»Российские игроки «Тампы-Бэй» Андрей Василевский и Никита Кучеров забрали самые престижные индивидуальные награды в НХЛ. Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники. «Локомотив» подписал контракт со Свитовым. Это правильно, он очень нужен ЯрославлюСвитов будет заниматься воспитанием молодежи. Месси – на грани провала: Аргентина – последняя в группе на Кубке АмерикиСборная Аргентины оказалась на грани провала на проходящем в Бразилии континентальном первенстве. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу. Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4. Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Алексей Сафонов: Семин про Мурило? Да он пошутил!Известный футбольный агент прокомментировал последние трансферные новости, связанные с клубами РПЛ-2019/20. Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращенияМария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0. Настоящий индеец! Кто привел «Сент-Луис» к победе (это сказка!)А самое удивительное то, что тренер встал у руля команды, когда она была на последнем месте в НХЛ. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Арсений Соколов и опустевший дом. Почему дети спортсменов самые несчастныеПосле кровавой резни ребенка, подозреваемого в убийстве, отпустили на свободу. Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Андрей Червиченко: Всегда называл Глушакова заблудившимся в лабиринтеБывший президент красно-белых не удивлен уходу Глушакова из «Спартака». Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать. Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы. Евгений Кафельников: Глушаков покинул «Спартак»? Абонемент я все равно не куплюЭкс-первая ракетка мира и большой поклонник красно-белых прокомментировал расторжение столичным клубом контракта с Денисом Глушаковым. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Перегонит ли Мозякин Гретцки? На что способны аксакалы КХЛЗнаменитый словацкий защитник Здено Хара, игравший в финале Кубка Стэнли со сломанной челюстью, не намерен завершать карьеру.