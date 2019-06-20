Гомоляко назначен генеральным директором ХК «Сочи» - Советский спорт
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20 июня 2019 14:36ХоккейСпирин Дмитрий

Гомоляко назначен генеральным директором ХК «Сочи»

Бывший помощник главного тренера «Автомобилиста» и магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко назначен спортивным директором ХК «Сочи».

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

После ухода из тренерского штаба «Магнитки» Гомоляко являлся начальником команды (до 2014 г.).

Последующие два года Гомоляко был вице-президентом по хоккейной деятельности «Трактора», а в сезоне-2018/19 работал заместителем главы скаутской службы сборных команд России и менеджером по селекции и развитию молодых игроков СКА.

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