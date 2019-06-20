Барбашев рассказал, как «Сент-Луису» удалось выиграть Кубок Стэнли

– В то, что чемпионский парад пройдет по Сент-Луису, в январе никто не верил. Ваш путь от последнего места до трофея в прессе, понятно, преподносится как сюжет из сказки.
– Волшебства нет никакого. Перед сезоном мы получили таких сильных игроков, как О’Райлли, Бозак, Марун, и все понимали, что собралась очень хорошая команда. В начале сезона не пошло, я сам не понимаю, как мы оказались в январе на последнем месте в лиге, но все верили, что переворот случится. Не могла команда с таким сильным составом закончить сезон без плей-офф. Никакого волшебства не было, просто вовремя случилась серия из 11 побед, и пошли вверх. Оставалось только зацепиться за плей-офф. Была черная полоса, потом начали выигрывать. Это не сказка, пусть это будет история про работу.
– То есть, больше удивления должно вызывать последнее место «Сент-Луиса» по ходу сезона, а не завоевание кубка?
– Полностью согласен. Реально вот непонятно, почему у нас было так мало побед в первой половине.
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