Форвард Иван Барбашев рассказал, как жил в США без денег Обладатель Кубка Стэнли-2019 Иван Барбашев в интервью «Советскому спорту» вспомнил, как начинал карьеру в НХЛ.

– Поехать в 16 лет в Канаду, думаю, было самым правильным решением в карьере, – рассказал Барбашев. – В «Монктоне» в юниорской лиге я провел три хороших года. Мне повезло, каждый раз у нас собиралась отличная команда. Потом АХЛ, первый сезон на взрослом уровне – и было очень непросто. Я играл в четвертом звене или вообще не раздевали на матчи.

Меня звали обратно в Россию, но я сказал: «У меня есть мечта – попасть в НХЛ. Буду к ней идти». Терпел-терпел, и вот итог. Время было тяжелое. Зарплата была шесть тысяч, но три тысячи надо было отдавать на жилье. Плюс продукты. Практически ничего не оставалось.

Есть такие решения, которые надо принимать семьей, а есть, которые самому. И тогда я сам решил, что надо оставаться и биться. А уже в следующем сезоне набрал 34 вроде очка за 30 игр, и меня подняли в «Сент-Луис».

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