Форвард Иван Барбашев рассказал, как жил в США без денег

– Поехать в 16 лет в Канаду, думаю, было самым правильным решением в карьере, – рассказал Барбашев. – В «Монктоне» в юниорской лиге я провел три хороших года. Мне повезло, каждый раз у нас собиралась отличная команда. Потом АХЛ, первый сезон на взрослом уровне – и было очень непросто. Я играл в четвертом звене или вообще не раздевали на матчи.
Меня звали обратно в Россию, но я сказал: «У меня есть мечта – попасть в НХЛ. Буду к ней идти». Терпел-терпел, и вот итог. Время было тяжелое. Зарплата была шесть тысяч, но три тысячи надо было отдавать на жилье. Плюс продукты. Практически ничего не оставалось.
Есть такие решения, которые надо принимать семьей, а есть, которые самому. И тогда я сам решил, что надо оставаться и биться. А уже в следующем сезоне набрал 34 вроде очка за 30 игр, и меня подняли в «Сент-Луис».
! Скоро на нашем сайте супермегаэксклюзив с Иваном Барбашевым.
«Президенту «Крузейро» сейчас достается: продали Мурило в «Локо» по цене банана»«Локомотив» на пять лет подписал 22-летнего бразильского защитника Мурило, но главный тренер команды Юрий Семин честно признался, что не видел этого парня в деле и не взял его на первый сбор. Александр Точилин: Глушаков в «Сочи»? Свататься не значит женитьсяГлавный тренер клуба-дебютанта РПЛ рассказал о подготовке к сезону. Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
Письма, скандалы, ни одной победы над призерами. Всё о последней победе ЦСКА в чемпионате СССРЧемпионат СССР-1988/89 подвел черту гегемонии ЦСКА, которая растянулась на 13 лет. Почему-то ту команду Виктора Тихонова считают едва ли не сильнейшей за все годы его работы. На самом же деле это отнюдь не так. К тому времени красно-синий корабль изрядно накренился, и лишь нестабильность соперников не позволила ему затонуть. Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного. Настоящий индеец! Кто привел «Сент-Луис» к победе (это сказка!)А самое удивительное то, что тренер встал у руля команды, когда она была на последнем месте в НХЛ. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Страсти в детском футболе: как помочь частной школе и сохранить государственный интересВ начале этой недели бурную реакцию общественности вызвало интервью Леонида Слуцкого, рассказавшего о том, как обстоит ситуация в Волгограде с его детской футбольной школой. Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4. Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу. Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки. Рассказ о Максиме Соколове – вратаре республики. Он был очень крутМы всем сердцем разделяем горе, которое пришло в семью Максима Соколова. И нам очень хочется его поддержать. Мы вспомнили, каким крутым вратарем он был. Его любила вся страна. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Перегонит ли Мозякин Гретцки? На что способны аксакалы КХЛЗнаменитый словацкий защитник Здено Хара, игравший в финале Кубка Стэнли со сломанной челюстью, не намерен завершать карьеру. Кучеров получит «Харт», а Василевский – «Везину»? Шансы россиян на личные призы в НХЛВ Лас-Вегасе 19 июня состоится церемония вручения индивидуальных наград НХЛ. У россиян большие шансы уехать из столицы казино не с пустыми руками. Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Евгений Кафельников: Глушаков покинул «Спартак»? Абонемент я все равно не куплюЭкс-первая ракетка мира и большой поклонник красно-белых прокомментировал расторжение столичным клубом контракта с Денисом Глушаковым. Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Алексей Сафонов: Семин про Мурило? Да он пошутил!Известный футбольный агент прокомментировал последние трансферные новости, связанные с клубами РПЛ-2019/20. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?