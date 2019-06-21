«Сочи» будут играть на канадской площадке Пятый клуб КХЛ перешел на североамериканский лед.

«Сочи» объявил на своем официальном сайте о том, что со следующего сезона клуб переходит на канадский формат площадки, которая будет установлена во дворце спорта «Большой».

«Такое решение было принято в связи с тем, что у ИИХФ уже есть принципиальное, хотя еще не официальное, решение проводить Олимпийские игры 2022 года на «североамериканских» площадках, – заявил генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев. – Наш главный тренер доволен – он почти всю карьеру провел на таких площадках».

Напомним, главный тренер «Сочи» Сергей Зубов выступал в НХЛ с 1992 по 2009 годы.

В минувшем сезоне на канадском льду (60 x 26 метров) играли «Адмирал» и «Амур». А с нового сезона на него также переходят «Барыс» и «Динамо».

Добавим, что со следующего года все чемпионаты мира будут также проходить на площадках североамериканского размера.

