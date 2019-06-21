ЦСКА будет играть на «финской» площадке

ЦСКА и «Звезда» объявили о переходе на уменьшенный вариант хоккейной площадки. Отныне домашние матчи армейцы будут проводить на «финской» площадке. Она меньше стандартной (60 × 30), но больше «канадской» (60 × 26). Размеры новой коробки — 60 на 28 метров.
Отметим, что с 2020 чемпионаты мира будут проводиться на «канадской» площадке.
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