«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером драфта НХЛ

Форвард СКА Василий Подколзин был выбран под десятым номером в первом раунде драфта НХЛ.
17-летний Подколзин провел один год в системе СКА после перехода из подмосковного «Витязя».
В завершившемся сезоне он дебютировал в КХЛ, проведя три матча за СКА. Кроме того, на его счету 5 (2+3) очков в 14 матчах регулярного чемпионата ВХЛ и 3 (2+1) очка в восьми матчах плей-офф за «СКА-Неву», а также 8 (6+2) очков в 12 матчах регулярного чемпионата МХЛ и 3 (2+1) очка в трех матчах плей-офф за «СКА-1946».
В январе Подколзин сыграл за молодежную сборную России на чемпионате и сделал три результативные передачи в семи матчах, став бронзовым призером турнира.
В апреле он завоевал серебро юниорского чемпионата мира, отметившись 4 (1+3) очками в семи матчах.
Добавим, что Подколзин стал четвертым европейцем на драфте, после финна Каапо Какко (№2, «Рейнджерс»), немца Морица Зайдера (№6, «Детройт») и шведа Филиппа Броберга (№8, «Эдмонтон»).
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