Подколзин пойдет по стопам Буре и Могильного. На драфте в топ-10 его выбрал «Ванкувер».

В Ванкувере в ночь на 22 июня прошел первый раунд драфта НХЛ. Для России существовала одна интрига – под каким номером выберут игрока системы СКА Василия Подколзина. Нападающего ждали в «Детройте» или в «Баффало», но эти команды сделали другой выбор.

«Ванкувер» впервые в истории выбрал россиянина в первом раунде

Когда первые девять выборов прошли без фамилии Подколзин, стало казаться, что самые пессимистичные прогнозы сбудутся, и россиянин выпадет из топ-10 драфта. «Ванкувер», который выбирал десятым, не то место, где любят делать ставку на россиян. Времена Павла Буре и Александра Могильного давно в прошлом. В последнее время за «Кэнакс» играли Никита Трямкин, Николай Голдобин и Александр Бурмистров. Результат вы знаете – у этих ребят в «Ванкувере» не получилось.

Тем удивительнее было видеть, как генменеджер клуба достал шапаргалку и прочитал по ней что-то типа «Василев Подколзев». Подколзин был выбран «Ванкувером» под 10 номером – да, он не попал в топ-3 и в топ-5, но сумел не выпасть из десятки, что очень круто. «Кэнакс» впервые в истории в раунде №1 остановили свои выбор на россиянине.

– Очень рад, что меня выбрал «Ванкувер», надеюсь, это начало большого пути. Буду делать на поле ту работу, которую скажет тренер. Могу быть силовым форвардом, могу отдавать передачи, люблю забивать голы. Хочется считать себя снайпером. Надеюсь, за два сезона поиграю с мужиками, обрасту мясом и приеду сюда максимально готовым. Не нервничаю из-за того, что в «Ванкувере» за последние 20 лет было мало российских игроков. В принципе, без разницы. Хочется попробовать себя в НХЛ, выиграть что-то с «Ванкувером». Ни для кого не секрет, что у меня не очень хорошее катание, буду работать над этим в следующие два года, – сказал Подколзин.

Подколзин произвел классное впечатление на тех, кто собрался на церемонии. Он совершенно не боялся камеры, с удовольствием позировал для фотографов и в целом показал себя парнем, который готов к излишнему вниманию.

Podkolzin might be Russian for swagger ⚡️ pic.twitter.com/GqXkZwWGQM — Vancouver Canucks (@Canucks) June 22, 2019

Мы ждали в первом раунде как минимум еще одного россиянина. Форвард клуба «Маскегон» Егор Афанасьев во многих преддрафтовых рейтингах находился в третьем десятке. Его могли выбрать «Нэшвилл», «Вашингтон» или «Калгари». Но не случилось. Подколзин – единственный из россиян, кого выбрали в первом раунде.

Хьюз – первый, Какко – второй

Финскому вундеркинду Каапо Какко не удалось своим блестящим выступлением на чемпионате мира потеснить с первого места драфта американца Джека Хьюза. Какко – второй, его выбрал «Рейнджерс», а Хьюз будет играть за «Нью-Джерси». Интересно, что эти команды выступают в одном дивизионе и встретятся за сезон четыре раза. У Хьюза и Какко будет много возможностей выяснить, кто круче.

Какко – четвертый в истории финн, кого выбрали под вторым номером. Ранее такой чести удостаивались Александр Барков, Патрик Лайне, Микко Рантанен.

А вот с третьим номером не угадал практически никто. Все предполагали, что «Чикаго» выберет Алекса Теркотта. Это парень по прогнозам может дорасти до центра первого звена. Однако «ястребы» назвали имя и фамилию Кирби Дэка – канадского форварда, который не обделен габаритами и умеет протащить шайбу через всю площадку.

Пожалуй, больше всех удивил «Детройт». Новый генеральный менеджер Стив Айзерман был обязан выбрать защитника, но почему им стал немец Мориц Зайдер? Да, он способен закрыть позицию атакующего игрока обороны, но скакнет ли уроженец Германии выше второй пару клуба НХЛ? Кстати, он стал вторым немцем после Лео Драйзайтля, кого выбрали в топ-10 драфта.

Рекорд США

В первом раунде выбрали восемь хоккеистов, кто прошел американскую систему подготовки. Это рекорд! Раньше никогда не выбирали так много игроков из одной команды на старте драфта. И не надо думать, что оттуда звездой станет только Хьюз. Среди американцев много талантливых ребят.

США и с Канадой в целом стали лидерами по количеству игроков, выбранных в первом раунде. Из каждой страны первораундниками стали по 11 хоккеистов. Шведов было выбрано четверо, финнов – трое, у России и Германии – по одному хоккеисту.

Итоги первого раунда драфта

«Нью-Джерси» – н. Джек Хьюз, США

2. «Рейнджерс» – н. Каапо Какко, Финляндия

3. «Чикаго» – н. Кирби Дэк, Канада

4. «Колорадо» – з. Боуэн Байрэм, Канада

5. «Лос-Анджелес» – н. Алекс Теркотт, США

6. «Детройт» – з. Мориц Зайдер, Германия

7. «Баффало» – н. Дилан Козенс, Канада

8. «Эдмонтон» – з. Филипп Броберг, Швеция

9. «Анахайм» – н. Тревор Зеграс, США

10. «Ванкувер» – н. Василий Подколзин, Россия

11. «Аризона» (пик «Филадельфии») – з. Виктор Седерстрем, Швеция

12. «Миннесота» – н. Мэтт Болди, США

13. «Флорида» – в. Спенсер Найт, США

14. «Филадельфия» (пик «Аризоны») – з. Кэмерон Йорк, США

15. «Монреаль» – н. Кол Кауфилд, США

16. «Колорадо» – н. Алекс Ньюхук, Канада

17. «Вегас» – н. Пэйтон Кребс, Канада

18. «Даллас» – з. Томас Харли, США

19. «Оттава» – з. Ласси Томсон, Финляндия

20. «Виннипег» – з. Вилле Хейнола, Финляндия

21. «Питтсбург» – н. Сэмюэль Пулен, Канада

22. «Лос-Анджелес» – з. Тобиас Бьорнфут, Швеция

23. «Айлендерс» – н. Симон Хольмстрем, Швеция

24. «Нэшвилл» – н. Филип Томасино, Канада

25. «Вашингтон» – н. Коннор Макмайкл, Канада

26. «Калгари» – н. Джейкоб Пеллетье, Канада

27. «Тампа» – н. Нолан Фут, США

28. «Каролина» – н. Райан Сузуки, Канада

29. «Анахайм» – н. Брэйден Трейси, Канада

30. «Бостон»- н. Джон Бичер, США

31. «Баффало» – з. Райан Джонсон, США