Подколзин пойдет по стопам Буре и Могильного. На драфте в топ-10 его выбрал «Ванкувер».

В Ванкувере в ночь на 22 июня прошел первый раунд драфта НХЛ. Для России существовала одна интрига – под каким номером выберут игрока системы СКА Василия Подколзина. Нападающего ждали в «Детройте» или в «Баффало», но эти команды сделали другой выбор.

Когда первые девять выборов прошли без фамилии Подколзин, стало казаться, что самые пессимистичные прогнозы сбудутся, и россиянин выпадет из топ-10 драфта. «Ванкувер», который выбирал десятым, не то место, где любят делать ставку на россиян. Времена Павла Буре и Александра Могильного давно в прошлом. В последнее время за «Кэнакс» играли Никита Трямкин, Николай Голдобин и Александр Бурмистров. Результат вы знаете – у этих ребят в «Ванкувере» не получилось.

Тем удивительнее было видеть, как генменеджер клуба достал шапаргалку и прочитал по ней что-то типа «Василев Подколзев». Подколзин был выбран «Ванкувером» под 10 номером – да, он не попал в топ-3 и в топ-5, но сумел не выпасть из десятки, что очень круто. «Кэнакс» впервые в истории в раунде №1 остановили свои выбор на россиянине.

– Очень рад, что меня выбрал «Ванкувер», надеюсь, это начало большого пути. Буду делать на поле ту работу, которую скажет тренер. Могу быть силовым форвардом, могу отдавать передачи, люблю забивать голы. Хочется считать себя снайпером. Надеюсь, за два сезона поиграю с мужиками, обрасту мясом и приеду сюда максимально готовым. Не нервничаю из-за того, что в «Ванкувере» за последние 20 лет было мало российских игроков. В принципе, без разницы. Хочется попробовать себя в НХЛ, выиграть что-то с «Ванкувером». Ни для кого не секрет, что у меня не очень хорошее катание, буду работать над этим в следующие два года, – сказал Подколзин.

Подколзин произвел классное впечатление на тех, кто собрался на церемонии. Он совершенно не боялся камеры, с удовольствием позировал для фотографов и в целом показал себя парнем, который готов к излишнему вниманию.

Podkolzin might be Russian for swagger ⚡️ pic.twitter.com/GqXkZwWGQM