Василий Подколзин: Через два года я приеду в «Ванкувер» - Советский спорт
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22 июня 2019 10:25ХоккейЛипкин Антон

Василий Подколзин: Через два года я приеду в «Ванкувер»

«Кэнакс» выбрали форварда под десятым номером на драфте в Ванкувере.

Форвард СКА Василий Подколзин рассказал о том, когда рассчитывает сыграть в НХЛ.

Накануне «Ванкувер» выбрал 17-летнего российского нападающего в первом раунде драфта под общим десятым номером.

«Через два года я приеду и начну играть за «Кэнакс», – приводит слова Подколзина официальный сайт лиги. – Будем в это верить.

Очень приятно, что так совпало и меня выбрала команда из города, где происходит сам драфт.

Мои сильные стороны как хоккеиста? Я считаю, что у меня есть скорость. И я надеюсь, что буду помогать команде».

Напомним, в завершившемся сезоне Подколзин стал серебряным призером юниорского чемпионата мира и бронзовым призером молодежного чемпионата мира.

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