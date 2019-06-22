Василий Подколзин: Через два года я приеду в «Ванкувер» «Кэнакс» выбрали форварда под десятым номером на драфте в Ванкувере.

Форвард СКА Василий Подколзин рассказал о том, когда рассчитывает сыграть в НХЛ.

Накануне «Ванкувер» выбрал 17-летнего российского нападающего в первом раунде драфта под общим десятым номером.

«Через два года я приеду и начну играть за «Кэнакс», – приводит слова Подколзина официальный сайт лиги. – Будем в это верить.

Очень приятно, что так совпало и меня выбрала команда из города, где происходит сам драфт.

Мои сильные стороны как хоккеиста? Я считаю, что у меня есть скорость. И я надеюсь, что буду помогать команде».

Напомним, в завершившемся сезоне Подколзин стал серебряным призером юниорского чемпионата мира и бронзовым призером молодежного чемпионата мира.