Каапо Какко: Моя цель - играть в НХЛ уже в следующем сезоне

«Мой план и моя цель – играть в НХЛ в следующем сезоне. Для этого мне нужно стать сильнее, позаниматься в спортзале. Тогда я буду готов», - заявил Какко.
Напомним, хоккеист был выбран на драфте НХЛ минувшей ночью клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» под вторым номером.
Каапо Какко уже является чемпионом мира U18, U20 и среди взрослых.
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