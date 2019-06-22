Каапо Какко: Моя цель - играть в НХЛ уже в следующем сезоне - Советский спорт
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22 июня 2019 12:32ХоккейСпирин Дмитрий

Каапо Какко: Моя цель - играть в НХЛ уже в следующем сезоне

Финский нападающий Каапо Какко поделился впечатлениями от драфта НХЛ-2019.

«Мой план и моя цель – играть в НХЛ в следующем сезоне. Для этого мне нужно стать сильнее, позаниматься в спортзале. Тогда я буду готов», - заявил Какко.

Напомним, хоккеист был выбран на драфте НХЛ минувшей ночью клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» под вторым номером.

Каапо Какко уже является чемпионом мира U18, U20 и среди взрослых.

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