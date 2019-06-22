«Спартак» будет играть на площадке финского размера Красно-белые подтвердили переход на уменьшенный лед в «Парке легенд».

«Спартак» подтвердил, что в новом сезоне будет играть на площадке финского размера, которая будет установлена в «Парке легенд». Ранее об этом объявил ЦСКА, с которым красно-белые делят одну арену.

«Ее главное отличие от стандартной европейской – ширина, уменьшенная на два метра (60 х 28 метров), – говорится в заявлении на официальном сайте «Спартака». – По мнению большинства специалистов, уменьшение площадки приведет к увеличению темпа игры, повысит ее динамику и зрелищность».

Отметим, что уже пять клубов КХЛ перешли на еще более узкую коробку (60 x 26 метров): «Адмирал», «Амур», «Барыс», «Динамо» (Москва) и «Сочи».