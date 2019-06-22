«Спартак» перейдет на финский размер площадки

В «Парке Легенд» будет уложена площадка финского размера. Ее отличие от традиционной европейской — ширина, уменьшенная на 2 метра (60×28 метров).
«По мнению большинства специалистов, уменьшение площадки приведет к увеличению темпа игры, повысит ее динамику и зрелищность», — говорится в сообщении официального сайта клуба.
Напомним, новым главным тренером «Спартака» был назначен Олег Знарок.
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