«Спартак» перейдет на финский размер площадки - Советский спорт
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22 июня 2019 15:06ХоккейСпирин Дмитрий

«Спартак» перейдет на финский размер площадки

Московский «Спартак» в следующем сезоне будет проводить домашние матчи на уменьшенной площадке.

В «Парке Легенд» будет уложена площадка финского размера. Ее отличие от традиционной европейской — ширина, уменьшенная на 2 метра (60×28 метров).

«По мнению большинства специалистов, уменьшение площадки приведет к увеличению темпа игры, повысит ее динамику и зрелищность», — говорится в сообщении официального сайта клуба.

Напомним, новым главным тренером «Спартака» был назначен Олег Знарок.

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