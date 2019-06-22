Вольски заключил новый контракт с «Куньлунем»

33-летний хоккеист подписал с клубом новый контракт на два сезона.
По ходу прошлого регулярного чемпионата КХЛ Вольски перешел в «Куньлунь» из магнитогорского «Металлурга».
В 26 матчах за «Куньлунь» игрок набрал 13 (5+8) очков.
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