«Торонто» обыграл Марло в «Каролину»

Взамен «Торонто» получит право выбора в шестом раунде драфта НХЛ 2020 года, условный выбор в первом раунде (2020) и право выбора в седьмом раунде (2020).
В сезоне-2018/19 Марло провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 38 (16+21) очков.
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