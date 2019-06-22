Лучший новичок КХЛ задрафтован под 85-м номером - Советский спорт
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22 июня 2019 22:45ХоккейКоноплев Александр

Лучший новичок КХЛ задрафтован под 85-м номером

Коновалов стал принадлежать «Эдмонтону».

Вратарь «Локомотива» Илья Коновалов задрафтован «Эдмонтоном» в третьем раунде под 85-м номером.

В минувшем сезоне 20-летний голкипер провел 45 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По итогам сезона он был признан лучшим новичком КХЛ.

Напомним, что под первым номером драфта-2019 был выбран форвард Джек Хьюз.

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