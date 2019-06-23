Установилены цифры нового потолка зарплат в НХЛ

Потолок зарплат составит 81,5 миллиона долларов, что на 2 млн больше, чем в прошлом сезоне.
В то же время эта сумма на полтора миллиона меньше предполагаемого потолка зарплат, о котором комиссионер Гэри Беттмэн говорил на заседании совета директоров в декабре прошлого года.
Что касается минимальной суммы зарплат в платежной ведомости клуба, она составила 60,2 млн.
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