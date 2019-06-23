Бобровский и Панарин проведут переговоры с «Флоридой»

«Бобровский и Панарин в понедельник проведут встречу с представителями «Флориды».
«Пантерс» хотели бы подписать обоих, но вратарь нужен им больше, чем форвард. Бобровский может оказаться в приоритете», – написал Маккензи в своем твиттере.
В прошлом сезоне Бобровский и Панарин защищали цвета «Коламбуса». Контракты игроков с этим клубом завершились по окончании сезона.
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