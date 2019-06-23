Бобровский и Панарин проведут переговоры с «Флоридой»

Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года! Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.

Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в Америку Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.

Будет ли Петр Ян драться за титул? На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.

Если Карлссону дали $92 миллиона, то Панарин получит $100+? Виталий Славин – о деньгах, которые платят хоккеистам в НХЛ.

«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не только Александра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.

Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа? Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?

Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в Испании Мария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.

Огненный Копа Америка приближается к плей-офф! Алексей Андронов о противоречиях турнира Главное противоречие – между уровнем футбола (очень приличным) и посещаемостью игр. Они никудышная. Билеты дороги, и болельщики протестуют даже на матчах хозяев-бразильцев.

Кучеров получит «Харт», а Василевский – «Везину»? Шансы россиян на личные призы в НХЛ В Лас-Вегасе 19 июня состоится церемония вручения индивидуальных наград НХЛ. У россиян большие шансы уехать из столицы казино не с пустыми руками.

Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATP Карен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.

Блез Матюиди: Моим сотым матчем за сборную станет финал Евро-2020 В 2017-м этот полузащитник сборной Франции перешел из «ПСЖ» в «Ювентус» и сейчас, по его словам, чувствует себя как будто в тридцать лет, то есть помолодел на два года. Значит, еще играть и играть. Что он и собирается делать.

Мирча Луческу: Дзюба и Лунев звали на чемпионский парад, а «Зенит» – нет Один из самых успешных (32 титула) тренеров Восточной Европы, бывший наставник «Зенита» и «Шахтера» поделился планами на будущее и прокомментировал актуальные события, связанные с РПЛ.