Бобровский и Панарин проведут переговоры с «Флоридой» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 июня 2019 12:47ХоккейСпирин Дмитрий

Бобровский и Панарин проведут переговоры с «Флоридой»

Инсайдер TSN Боб Маккензи сообщил об интересе «Флориды» к голкиперу Сергею Бобровскому и нападающему Артемию Панарину.

«Бобровский и Панарин в понедельник проведут встречу с представителями «Флориды».

«Пантерс» хотели бы подписать обоих, но вратарь нужен им больше, чем форвард. Бобровский может оказаться в приоритете», – написал Маккензи в своем твиттере.

В прошлом сезоне Бобровский и Панарин защищали цвета «Коламбуса». Контракты игроков с этим клубом завершились по окончании сезона.

16/06 19:18Теннис
Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
21/06 14:45Хоккей
Если Карлссону дали $92 миллиона, то Панарин получит $100+?Виталий Славин – о деньгах, которые платят хоккеистам в НХЛ.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
20/06 20:10Теннис
Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.
23/06 07:30Футбол
Огненный Копа Америка приближается к плей-офф! Алексей Андронов о противоречиях турнираГлавное противоречие – между уровнем футбола (очень приличным) и посещаемостью игр. Они никудышная. Билеты дороги, и болельщики протестуют даже на матчах хозяев-бразильцев.
19/06 12:08Хоккей
Кучеров получит «Харт», а Василевский – «Везину»? Шансы россиян на личные призы в НХЛВ Лас-Вегасе 19 июня состоится церемония вручения индивидуальных наград НХЛ. У россиян большие шансы уехать из столицы казино не с пустыми руками.
17/06 20:26Теннис
Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.
21/06 21:08Футбол
Блез Матюиди: Моим сотым матчем за сборную станет финал Евро-2020В 2017-м этот полузащитник сборной Франции перешел из «ПСЖ» в «Ювентус» и сейчас, по его словам, чувствует себя как будто в тридцать лет, то есть помолодел на два года. Значит, еще играть и играть. Что он и собирается делать.
21/06 08:00Футбол
Мирча Луческу: Дзюба и Лунев звали на чемпионский парад, а «Зенит» – нетОдин из самых успешных (32 титула) тренеров Восточной Европы, бывший наставник «Зенита» и «Шахтера» поделился планами на будущее и прокомментировал актуальные события, связанные с РПЛ.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
20/06 18:00Хоккей
Свадьба, поездка на тракторе и исполнение детской мечты: как отдыхают хоккеистыМеньше пары недель осталось до начала предсезонки у клубов КХЛ. Как проводят остаток отдыха хоккеисты? Узнаем из нашего обзора соцсетей.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
22/06 21:14Футбол
Дубль Джикии, засланный казачок КраСаваМосковское «Торпедо» в матче, посвященном 95-летию клуба, разгромило странных гостей из Англии.
19/06 19:00Хоккей
Кирилл и Софья! Mastercard и КХЛ наградили Бесценного Игрока и Бесценного Болельщика сезонаВ подмосковной Барвихе прошла церемония закрытия 11-го сезона КХЛ. В ней приняли участие звезды хоккея и шоу-бизнеса, партнеры КХЛ, журналисты и блогеры.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
07/06 18:11Теннис
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
23/06 07:14Хоккей
Не превратить культовое противостояние в бодягу!Предлагаемые календарем КХЛ 6 матчей в регулярке ЦСКА против СКА – перебор.
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
Новости
13:34 Футбол Геннадий Орлов: Предложение Федуна – фантазия «как строить коммунизм»
13:28 Бокс Олимпийский чемпион высказался против третьего боя Головкина и Альвареса
13:25 Футбол Хюсай перейдет из «Наполи» в «Атлетико»
13:18 Футбол Де Росси может возглавить итальянскую молодежку
13:12 Футбол Рабьо и Де Лигт перейдут в «Ювентус» на следующей неделе
13:11 Футбол Лионель Скалони: У Катара больше шансов выйти из группы, чем у Аргентины
13:04 Футбол СМИ: Буффон сменит Касильяса в «Порту»
12:58 Футбол Фернандо Торрес: Джеррард – лучший футболист, с которым я играл
12:47 Хоккей Бобровский и Панарин проведут переговоры с «Флоридой»
12:46 Футбол «Наполи» продал Инсинье-младшего
12:35 Футбол Де Хеа согласился на предложение «МЮ»
12:31 Футбол В «Уфе» не будут строить новый футбольный стадион
12:26 Футбол «Лилль» получит 90 миллионов евро за Пепе
12:17 Футбол Испанские клубы установили трансферный рекорд
12:10 Футбол Дмитрий Лоськов: Есть ли цель возглавить «Локомотив»? В будущем — конечно
11:41 Футбол «Зенит» может вернуть Ригони в Аргентину
11:25 Бокс Тайсон Фьюри: Вам придется терпеть меня еще лет 10
11:06 Футбол «Краснодар» интересуется вингером АЗ и сборной Марокко
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика