Шипачев продолжит играть за московское «Динамо» - Советский спорт
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24 июня 2019 12:25ХоккейСпирин Дмитрий

Шипачев продолжит играть за московское «Динамо»

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков рассказал о будущем нападающего Вадима Шипачева.

«2 мая мы объявили о достижении договоренности с Вадимом. Это было принципиальное решение клуба. Вадим Шипачев остается в клубе, вскоре мы объявим о деталях. Клуб намерен здесь и сейчас продлить контракт с игроком еще на один сезон. Вопрос в финальной стадии», - цитирует Кровопускова официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Шипачев отыграл 72 матча и набрал 76 (21+55) очков, установив рекорд по результативности в истории бело-голубых.

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