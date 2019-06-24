Шипачев продолжит играть за московское «Динамо»

«2 мая мы объявили о достижении договоренности с Вадимом. Это было принципиальное решение клуба. Вадим Шипачев остается в клубе, вскоре мы объявим о деталях. Клуб намерен здесь и сейчас продлить контракт с игроком еще на один сезон. Вопрос в финальной стадии», - цитирует Кровопускова официальный сайт клуба.
В минувшем сезоне Шипачев отыграл 72 матча и набрал 76 (21+55) очков, установив рекорд по результативности в истории бело-голубых.
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