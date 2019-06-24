Вячеслав Быков: Надеюсь, наши ожидания от уменьшения площадок будут оправданны Зрителям должно понравиться.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков одобряет массовый переход российских клубов на площадки меньшего размера. Длина коробок остается прежней – 60 метров. Меняется их ширина – с 30 до 28 («финская») или до 26 метров («канадская»).

– Чемпионаты мира теперь будут проходить на маленьких площадках, поэтому наши хоккеисты должны привыкать и обучаться играть на них буквально с детского возраста. Поначалу, конечно, будет немного непривычно, но у нас мастеровитые ребята, которые быстро адаптируются к новым условиям.

Команды будут чаще находиться в зонах атаки и обороны, быстро проходя среднюю зону, а значит, в каждом матче будет создаваться большее количество голевых моментов. Надеюсь, наши ожидания от уменьшения размеров площадок будут оправданны, – сказал Быков в интервью News.ru.