«Торонто» пригласил Павла Ротенберга в лагерь развития - Советский спорт
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24 июня 2019 20:24ХоккейКоноплев Александр

«Торонто» пригласил Павла Ротенберга в лагерь развития

В списке 36 – двое россиян.

«Торонто» в своем твиттере опубликовал список приглашенных в тренировочный лагерь развития.

Среди участников двое россиян – нападающие Семен Дер-Аргучинцев и Павел Ротенберг.

Павел Ротенберг – сын известного бизнесмена Аркадия Ротенберга. В минувшем сезоне форвард выступал за «Брукингс» и петербургское «Динамо».

Дер-Аргучинцев в 2018 году был зафдрафтован «Торонто» под общим 76-м номером.

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