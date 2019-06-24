«Торонто» пригласил Павла Ротенберга в лагерь развития

«Торонто» в своем твиттере опубликовал список приглашенных в тренировочный лагерь развития.
Среди участников двое россиян – нападающие Семен Дер-Аргучинцев и Павел Ротенберг.
Павел Ротенберг – сын известного бизнесмена Аркадия Ротенберга. В минувшем сезоне форвард выступал за «Брукингс» и петербургское «Динамо».
Дер-Аргучинцев в 2018 году был зафдрафтован «Торонто» под общим 76-м номером.
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