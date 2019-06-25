Дацюк будет выступать за «Автомобилист» под 13-м номером - Советский спорт
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25 июня 2019 16:34Хоккей

Дацюк будет выступать за «Автомобилист» под 13-м номером

Новички «Автомобилиста» определились с игровыми номерами.

Нападающий Павел Дацюк получил 13-й игровой номер в екатеринбургском клубе, сообщается на официальной странице команды в Twitter.

Напомним, что в начале июня «Автомобилист» подписал однолетний контракт с 40-летним форвардом.

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