Дацюк будет выступать за «Автомобилист» под 13-м номером

Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой» Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.

Чудеса Кубка Америки: Парагвай попал в плей-офф, не выходя на поле Последним четвертьфиналистом Кубка Америки неожиданно стала сборная Парагвая. Для этого ей даже не пришлось выходить на поле.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории! Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде.

Почему на историю с футболками грузинских футболистов не надо реагировать Спорт должен оставаться вне политики. Главный редактор «Советского спорта» объясняет свою позицию.

Ахрик Цвейба: Акция грузинских игроков отвратительна Известный в прошлом защитник сборных СССР и России, а также тбилисского «Динамо» прокомментировал решение игроков нескольких грузинских клубов выйти на матчи национального чемпионата в «антиоккупационных» футболках.

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращения Мария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0.

Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мира Выиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса.

Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года! Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.

Если Карлссону дали $92 миллиона, то Панарин получит $100+? Виталий Славин – о деньгах, которые платят хоккеистам в НХЛ.

Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал Кудряшова Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.