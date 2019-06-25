Эллиотт подписал контракт с минским «Динамо»

Напомним, что в сезоне-2016/17 Эллиотт провел 31 встречу за «Ак Барс», записав на свой счет 11 (4+7) очков. Два года назад «Динамо» получило права на Стефана в рамках сделки с «Ак Барсом» по обмену Роба Клинкхаммера.
В минувшем сезоне защитник провел три игры в составе «Оттавы», после чего был отправлен в фарм-клуб «Бельвилль Сенаторз» (АХЛ), где провел 44 игры, набрав в них 20 (6+14) очков.
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