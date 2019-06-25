Патрик Марло: Марнер и Мэттьюз стали частью семьи, мне будет тяжело без них в новом сезоне - Советский спорт
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25 июня 2019 17:36Хоккей

Патрик Марло: Марнер и Мэттьюз стали частью семьи, мне будет тяжело без них в новом сезоне

Нападающий Патрик Марло рассказал, что после ухода из «Торонто» ему будет не хватать Митчелла Марнера и Остона Мэттьюза.

- Мне они понравились с самого начала. Замечательные ребята и замечательные игроки. Я хотел быть рядом с ними. Они росли в другое время. Я наблюдал за ними, за их техникой, как с ними работают тренеры, как их учат, стараясь найти что-то полезное для себя. Это что касается хоккея.

В жизни они отличные парни, с ними всегда интересно. Моим детям они очень понравились. Сложно угадать, как дети отнесутся к такому знакомству, но все прошло здорово. Они стали частью семьи. Поэтому мне будет тяжело без них в новом сезоне. Но мы собираемся созваниваться, пересечемся летом. Я верю, что наша дружба никуда не денется, - приводит слова форварда официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в минувшую субботу «Мэйпл Лифс» обменяли Марло в «Каролину». При этом у «Харрикейнз» есть право выкупить последний год в контракте хоккеиста, чтобы у него была возможность найти работу поближе к Сан-Хосе, где живет его семья.

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