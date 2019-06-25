Беруби подписал трехлетний контракт с «Сент-Луисом» - Советский спорт
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25 июня 2019 21:08Хоккей

Беруби подписал трехлетний контракт с «Сент-Луисом»

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг объявил о подписании трехлетнего контракта с главным тренером команды Крэйгом Беруби.

Напомним, что в минувшем сезоне «Блюз» под руководством Беруби завоевали первый в своей истории Кубок Стэнли.

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