Беруби подписал трехлетний контракт с «Сент-Луисом»

Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3 Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.

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Рекордное с 2003 года число россиян на драфте – эхо триумфа сборной в Квебеке! Хоккейный круговорот в России: выигрывает сборная, больше мальчишек идут в хоккей. Больше выбор у детских тренеров, больше талантов для НХЛ и сборной.

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Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш? В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.

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Поставит ли РФС точку в вопросе лимита на легионеров? Завтра - ключевое заседание Болельщики в межсезонье неохотно читают тексты о работе чиновников - только о своих любимых клубах. Но завтра на исполкоме ожидается важное решение - по лимиту на легионеров.

Убийственный календарь КХЛ: супербитвы олигархов будут проходить чаще Отличная новость: в следующем регулярном сезоне КХЛ будет шесть матчей ЦСКА - СКА.

Денис Глушаков: В «Спартаке» меня предали. Не сейчас, раньше Бывший капитан красно-белых дал интервью Карену Адамяну для его проекта в ютубе «Макарена». Вот стенограмма этого разговора, который проходит в формате 50 вопросов для звезды.