«Филадельфия» предложила Проворову новый контракт - Советский спорт
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26 июня 2019 00:43ХоккейКоноплев Александр

«Филадельфия» предложила Проворову новый контракт

Кроме россиянина новые соглашения предложены еще троим хоккеистам.

«Филадельфия» сделала квалификационное предложение защитнику Ивану Проворову, сообщает официальный сайт клуба. 1 июля россиянин может стать ограниченно свободным агентом. В этом случае он сможет рассматривать предложения других клубов, но будет обязан остаться в «Филадельфии», если клуб повторит условия конкурентов.

В минувшем сезоне Проворов набрал 26 (7+19) очков в 82 играх за «летчиков». В плей-офф клуб не пробился.

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