«Филадельфия» предложила Проворову новый контракт

«Филадельфия» сделала квалификационное предложение защитнику Ивану Проворову, сообщает официальный сайт клуба. 1 июля россиянин может стать ограниченно свободным агентом. В этом случае он сможет рассматривать предложения других клубов, но будет обязан остаться в «Филадельфии», если клуб повторит условия конкурентов.
В минувшем сезоне Проворов набрал 26 (7+19) очков в 82 играх за «летчиков». В плей-офф клуб не пробился.
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