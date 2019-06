«Филадельфия» предложила Проворову новый контракт

«Филадельфия» сделала квалификационное предложение защитнику Ивану Проворову, сообщает официальный сайт клуба. 1 июля россиянин может стать ограниченно свободным агентом. В этом случае он сможет рассматривать предложения других клубов, но будет обязан остаться в «Филадельфии», если клуб повторит условия конкурентов.

В минувшем сезоне Проворов набрал 26 (7+19) очков в 82 играх за «летчиков». В плей-офф клуб не пробился.

The #Flyers have issued qualifying offers to Nicolas Aube-Kubel, Travis Konecny, Scott Laughton and Ivan Provorov.https://t.co/dipoihQTaw