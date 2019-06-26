«Вегас» собирается продлить контракт Гусева

Журналист Джесси Грэйнжер в своем твиттере сообщил, что «Вегас Голден Найтс» сделал квалификационное предложение нападающему Никите Гусеву. Грэйнжер сослался на генменеджера клуба Джорджа Макфи.
«Макфи подтверждает, что всем ограниченно свободным агентам отправлены квалификационные предложения. Это Никита Гусев, Томаш Носек, Джимми Шульдт и Малкольм Суббэн», – говорится в сообщении.
Олимпийский чемпион был задрафтован «Тама-Бэй» в 2012 году. В 2017 году «молнии» отдали права на хоккеиста «Вегасу». Гусев перебрался в НХЛ в апреле 2019 года и с тех пор не провел в заокеанской лиге ни одного матча.
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