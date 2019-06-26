Тарасенко перенес операцию на колене Через четыре недели обладатель Кубка Стэнли пройдет еще одно обследование.

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко перенес артроскопическую операцию на левом колене, сообщает официальный сайт «музыкантов».

Сроки восстановления не называются. При этом уточняется, что 27-летний нападающий через четыре недели пройдет еще одно обследование.

В прошлом сезоне Тарасенко помог «Сент-Луису» завоевать первый в его истории Кубок Стэнли.

В регулярном чемпионате на счету российского форварда 68 (33+35) очков в 76 матчах при показателе полезности «+8» и 22 минутах штрафа. В плей-офф он набрал 17 (11+6) очков в 26 играх при показателе полезности «–5» и четырех минутах штрафа.

Контракт Тарасенко с «Сент-Луисом» действует до 2023 года.